О страшной жаре предупредили ростовчан

Жителей региона просят не выходить на улицу в особо жаркие часы и следовать рекомендациям спасателей. В частности, в страшную жару рекомендуется не употреблять спиртные напитки, избегать прямых солнечных лучей, при выходе на улицу надевать головные уборы и чаще находиться в тени.