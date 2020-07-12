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О страшной жаре предупредили ростовчан

12 июля 2020, 12:36
Фото: 61.mchs.gov.ru
Штормовое предупреждение из-за страшной жары объявили в Ростовской области на вторую половину 12 июля, сообщили в региональном ГУ МЧС.

По информации Росгидромета, после 15.00 мск преимущество в южной части области ожидается сильная жара +40 С.

Жителей региона просят не выходить на улицу в особо жаркие часы и следовать рекомендациям спасателей. В частности, в страшную жару рекомендуется не употреблять спиртные напитки, избегать прямых солнечных лучей, при выходе на улицу надевать головные уборы и чаще находиться в тени.

Жара продержится не долго, уже с понедельника в области начнет холодать и пойдут дожди. К четвергу в регине похолодает на 10 градусов из-за вторжение арктического воздуха.

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