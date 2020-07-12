О страшной жаре предупредили ростовчан

По информации Росгидромета, после 15.00 мск преимущество в южной части области ожидается сильная жара +40 С.
Жителей региона просят не выходить на улицу в особо жаркие часы и следовать рекомендациям спасателей. В частности, в страшную жару рекомендуется не употреблять спиртные напитки, избегать прямых солнечных лучей, при выходе на улицу надевать головные уборы и чаще находиться в тени.
Жара продержится не долго, уже с понедельника в области начнет холодать и пойдут дожди. К четвергу в регине похолодает на 10 градусов из-за вторжение арктического воздуха.