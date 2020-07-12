Открыть туалеты на набережной потребовали ростовчане

По ее словам, все летние площадки заведении общественного питания на набережной работают, люди гуляют, и при этом не работает ни один общественный туалет. «В половине кафе отказывают в посещении туалетов ссылаясь, на то что они сломаны или не открыты. Куда ходить людям? Я нахожусь на девятом месяце беременности, даже в этом положении мне отказали в посещении туалета четырех кафе. Неужели администрация не может поставить хотя бы четыре платных биотуалета?» — написала автор сообщения.
Другие подписчики паблика девушку поддержали, сообщив, что также столкнулись с проблемой отсутствия туалетов не только на набережной, но и во всем центре города. «На Пушкинской в тени и присесть нельзя, возле каждой лавочки воняет мочой. В нашем городе, действительно, огромная проблема с туалетами», — написала одна из жительниц Ростова.
«Я сама в шоке. Везде читаю, что надо пить много воды, а куда она должна выходить не известно. Была в Новороссийске и очень удивилась, чистая набережная, бесплатные туалеты, причем с кранами. Можно мыть руки. Так это Новороссийск маленький город. А у нас что проблема? Хоть платные поставьте, по городу не погуляешь. Так и будем обоссаным городом», — возмутилась еще одна ростовчанка. «И так во всех общественных местах, туалетов не сыскать в парках и в городе. Вышел из дома, держи в себе, не можешь держать идти в кусты? А потом вонь», — поддержал автора сообщения еще один подписчик паблика.