Открыть туалеты на набережной потребовали ростовчане

«Я сама в шоке. Везде читаю, что надо пить много воды, а куда она должна выходить не известно. Была в Новороссийске и очень удивилась, чистая набережная, бесплатные туалеты, причем с кранами. Можно мыть руки. Так это Новороссийск маленький город. А у нас что проблема? Хоть платные поставьте, по городу не погуляешь. Так и будем обоссаным городом», — возмутилась еще одна ростовчанка. «И так во всех общественных местах, туалетов не сыскать в парках и в городе. Вышел из дома, держи в себе, не можешь держать идти в кусты? А потом вонь», — поддержал автора сообщения еще один подписчик паблика.