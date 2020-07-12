Пассажиры пожаловались на огромные очереди в ростовском аэропорту Платов

Пассажиры рассказали, что им пришлось стоять в очереди час, чтобы сдать багаж. Еще полтора часа потребовалось, чтобы пройти контроль.
«Вроде сделали современный и красивый аэропорт, а от очередей никак не можем избавиться», — написал автор публикации.
Некоторые пользователи в комментариях написали, что ранее они не сталкивались с такими очередями в этом аэропорту. «Видимо еще не запустились на полную мощность. Никогда такой очереди не видел», — прозвучало в комментариях.
«Поезда вам в помощь. Там еще сутки в составе мариноваться», — написал один из местных жителей.