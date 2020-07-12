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Пассажиры пожаловались на огромные очереди в ростовском аэропорту Платов

12 июля 2020, 15:35
Фото: Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов пассажирам пришлось прождать более двух часов в очередях, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Пассажиры рассказали, что им пришлось стоять в очереди час, чтобы сдать багаж. Еще полтора часа потребовалось, чтобы пройти контроль.

«Вроде сделали современный и красивый аэропорт, а от очередей никак не можем избавиться», — написал автор публикации.

Некоторые пользователи в комментариях написали, что ранее они не сталкивались с такими очередями в этом аэропорту. «Видимо еще не запустились на полную мощность. Никогда такой очереди не видел», — прозвучало в комментариях.

«Поезда вам в помощь. Там еще сутки в составе мариноваться», — написал один из местных жителей.

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