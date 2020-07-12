Разъезжающий по Ростову в автобусе Белкомэн рассмешил жителей города

На снимках, опубликованных в популярном сообществе в соцсети, мужчина, одетый в джинсы и футболку. Свой образ ростовчанин дополнил пушистым рыжим хвостом и беличьими ушками.
«Кого только не встретишь в нашем общественном транспорте. Белкомэн!» — написал автор фото. Ростовчане тут же подключились к обсуждению странного пассажира. «Ну, а что хотели? В стране коронавирус, масочный режим. Вот ему досталась маска белочки. А какая белочка без хвостика?» — пошутил один из подписчиков паблика.
«Походу надо на автобусы пересаживаться. Я смотрю там веселуха», — прокомментировал пост другой житель города. «Пятничная белка, едет за добавкой, видимо», — предположил еще один комментатор.