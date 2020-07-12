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Разъезжающий по Ростову в автобусе Белкомэн рассмешил жителей города

12 июля 2020, 06:51
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители Ростова-на-Дону обсуждают мужчину в костюме белки, разъезжающего на общественном транспорте, фото появились в социальной сети.

На снимках, опубликованных в популярном сообществе в соцсети, мужчина, одетый в джинсы и футболку. Свой образ ростовчанин дополнил пушистым рыжим хвостом и беличьими ушками.

«Кого только не встретишь в нашем общественном транспорте. Белкомэн!» — написал автор фото. Ростовчане тут же подключились к обсуждению странного пассажира. «Ну, а что хотели? В стране коронавирус, масочный режим. Вот ему досталась маска белочки. А какая белочка без хвостика?» — пошутил один из подписчиков паблика.

«Походу надо на автобусы пересаживаться. Я смотрю там веселуха», — прокомментировал пост другой житель города. «Пятничная белка, едет за добавкой, видимо», — предположил еще один комментатор.

Ранее ростовчане в соцсети потребовали открыть туалеты на набережной.

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#Новости#Общество
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