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С дождей и прохлады начнется новая неделя в Ростове

12 июля 2020, 05:42
Фото: pixabay.com
С понедельника жителей Ростова-на-Дону ждет комфортная погода без изнуряющей жары и засухи, следует из информации Гидрометцентра.

Так, жара, которая установилась к воскресенью, в понедельник, 13 июля, немного спадет. Этому будет способствовать ночной дождь. Температура воздуха днем составит +34 градуса. Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями и обещают небольшой дождь. Ночью температура опустится до +20 градусов.

Во вторник похолодает еще больше - до +29 градусов, а в среду до +26 градусов. Ожидается переменная облачность и дожди. Ночная температура составит до +16 градусов.

С четверга,16 июля, столбики термометров поползут вверх. Температура днем поднимется до +29, а ночью до +16 градусов. В пятницу потеплеет до +30 градусов днем и до +17 ночью.

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