С дождей и прохлады начнется новая неделя в Ростове

Так, жара, которая установилась к воскресенью, в понедельник, 13 июля, немного спадет. Этому будет способствовать ночной дождь. Температура воздуха днем составит +34 градуса. Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями и обещают небольшой дождь. Ночью температура опустится до +20 градусов.
Во вторник похолодает еще больше - до +29 градусов, а в среду до +26 градусов. Ожидается переменная облачность и дожди. Ночная температура составит до +16 градусов.
С четверга,16 июля, столбики термометров поползут вверх. Температура днем поднимется до +29, а ночью до +16 градусов. В пятницу потеплеет до +30 градусов днем и до +17 ночью.