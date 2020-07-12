С дождей и прохлады начнется новая неделя в Ростове

Так, жара, которая установилась к воскресенью, в понедельник, 13 июля, немного спадет. Этому будет способствовать ночной дождь. Температура воздуха днем составит +34 градуса. Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями и обещают небольшой дождь. Ночью температура опустится до +20 градусов.