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Штормовое предупреждение из-за ливней с градом объявили в Ростовской области

12 июля 2020, 13:15
Фото: pixabay.com
В Ростовской области из-за комплекса неблагоприятных погодных явлений объявили штормовое предупреждение, сообщили в региональном ГУ МЧС.

До конца суток 12 июля и 13, 14 июля местами в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, которые будут сопровождаться градом и усилением ветра. Шквалистые порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.

Кроме того, спасатели предупредили о страшной жаре до +40 С во второй половине воскресенья.

«Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает население об осторожном обращении с огнем, о возможности бедствий людей на воде при купании в необорудованных местах и об опасности нахождения людей долгое время под прямым солнечным воздействием», — говорится в сообщении ведомства.

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