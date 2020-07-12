Штормовое предупреждение из-за ливней с градом объявили в Ростовской области

До конца суток 12 июля и 13, 14 июля местами в области ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, которые будут сопровождаться градом и усилением ветра. Шквалистые порывы ветра будут достигать 23 метров в секунду.
«Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает население об осторожном обращении с огнем, о возможности бедствий людей на воде при купании в необорудованных местах и об опасности нахождения людей долгое время под прямым солнечным воздействием», — говорится в сообщении ведомства.