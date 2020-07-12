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Сотни домов в Ростове останутся без света на следующей неделе

12 июля 2020, 16:07
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются массовые отключения света на время проведения технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник света не будет на улицах 2-я Краснодарская, Мечникова, Подтелкова, Амбулаторная, Перекопская, Таганрогская, Ташкентская, Тульская. Также это коснется проспектов Коммунистический, переулков Глиссерный, Пинский, Саперный Спуск, Шефский.

Во вторник без электричества останутся улицы 1-я Баррикадная, Артемовская, 1-я Володарского, 2-я Володарского, Гастелло, Горбачева, Днепростроевская, Интернациональная, Литвинова. Также обесточат дома по улицам Мичуринская, Лесопарковая, Макарова, Челябинская, Мадояна, Красносельская.

В среду ограничения будут действовать по улицам Армейская, Безымянная Балка, на проспекте Соколова. В четверг света не будет на улицах 30-летия Октября, Задонская, Песков, Учебная.

Кроме того, обесточат улицы Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия, 39-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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