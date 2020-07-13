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Дети устроили игры на крыше недостроенной многоэтажки в Ростове

13 июля 2020, 05:29
Фото: https://vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону дети забрались на высотное недостроенное здание, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

На улице Магнитогорской несколько человек оказались на крыше недостроенного здания. Автор публикации добавил фото, показав гуляющих подростков.

«Родители, обратите внимание на своих детей. С крыши упасть очень легко. Объясните, что такие игры несут смертельный риск. А еще лучше найти собственника здания и спросить у него, почему территория без охраны?», — говорится в подписи к снимку.

В комментариях традиционно прозвучало мнение, что все в детстве так делали и ничего плохого не случалось. Другие согласились с тем, что это опасное развлечение.

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