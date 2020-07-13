Дети устроили игры на крыше недостроенной многоэтажки в Ростове

На улице Магнитогорской несколько человек оказались на крыше недостроенного здания. Автор публикации добавил фото, показав гуляющих подростков.
«Родители, обратите внимание на своих детей. С крыши упасть очень легко. Объясните, что такие игры несут смертельный риск. А еще лучше найти собственника здания и спросить у него, почему территория без охраны?», — говорится в подписи к снимку.
В комментариях традиционно прозвучало мнение, что все в детстве так делали и ничего плохого не случалось. Другие согласились с тем, что это опасное развлечение.