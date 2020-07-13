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Двухлетний ребенок заживо сгорел в припаркованном автомобиле в Ростовской области

13 июля 2020, 12:27
Фото: needpix.com
В Дубовском районе от полученных при возгорании автомобиля термических ожогов погиб ребенок 2017 года рождения, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

Инцидент произошел 11 июля, днем загорелся припаркованный возле частного дома автомобиль.

«После тушения очага возгорания на переднем пассажирском сидении обнаружен малолетний мальчик 30.11.2017 года рождения», — сказано в сообщении ведомства.

Ребенок получил термические ожоги четвертой степени рук, ног, тела и лица. Его незамедлительно госпитализировали в районную больницу, где он и умер, несмотря на оказанную медпомощь.

При осмотре места происшествия в салоне автомобиля нашли спички, по одной из версий причиной возгорания явилось неосторожное обращение малолетнего ребенка с огнем. Кроме того, следствие рассматривает и другие версии трагедии.

Ранее на трассе в Ростовской области заживо сгорел водитель фуры.

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#Новости#Происшествия
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