«Норникель» выгнал с работы руководителей ТОФ за сброс отходов в тундру

В компании также сказали о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и о применении жестких санкций при их выявлении. В конкретном случае решение по поводу увольнения является необходимым. Как считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, "Норникель" с полной ответственностью подошел к экологии производства, а поступки менеджеров компании в этой ситуации выступают лишь подтверждением данного тезиса, пишут “Новые известия”.