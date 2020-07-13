«Норникель» выгнал с работы руководителей ТОФ за сброс отходов в тундру

По результатам проведенного внутреннего расследования директор и главный инженер ТОФ были признали виновными в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что спровоцировало слив технической воды с предприятия в тундру.
«Любые нарушения правил промышленной безопасности и норм охраны окружающей среды не должны допускаться», - заявил операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко.
В компании также сказали о нулевой толерантности к экологическим нарушениям и о применении жестких санкций при их выявлении. В конкретном случае решение по поводу увольнения является необходимым. Как считает руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев, "Норникель" с полной ответственностью подошел к экологии производства, а поступки менеджеров компании в этой ситуации выступают лишь подтверждением данного тезиса, пишут “Новые известия”.
Помимо этого, указывается, что в "Норильском никеле" решили создать отдельное подразделение Заполярного филиала, основной функцией которого будут техническое сопровождение эксплуатации гидротехнических сооружений, а также мониторинг за их состоянием.
По мнению первого вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, создание такой структуры позволит усилить контроль за влиянием производства на экологию. Также эта мера в будущем позволит избежать такого рода ситуаций.
Напомним, слив технической воды на ТОФ был обнаружен несколько дней назад, 28 июня. В тот же день из акваторий рядом с фабрикой специалистами были взяли пробы воды. Экспертиза с привлечением экспертов Росприроднадзора заявила, что сбросы никак не повлияли на окружающую среду.