Отдать группе кришнаитов одну из церквей предложил ростовчанин

Однако многие начали защищать представителей этой веры. «Гуляют себе и гуляют. За мир во всем мире молятся. Ни к кому не пристают. Улыбаются», — написала одна из жительниц города. «Уж лучше пусть они гуляют, чем пьяная гопота. Мир всем», — выразил мнение другой комментатор. «Кришнаиты хотя бы не закрывают выставки, не запрещают показы фильмов, не срывают концерты и не приходят в школы», — выразила мнение еще одна жительница города.