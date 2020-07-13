Отдать группе кришнаитов одну из церквей предложил ростовчанин

Увидев группу поющих людей в ярких одеяниях автор сообщения задался вопросом: «Почему кришнаиты все время на улице? Вчера гуляли на „Плазе“. Сегодня уже в Левобережном. У них нет своего молельного дома? Давайте отдадим им одну церковь».
Некоторые ростовчане начали возмущаться в комментариях: «С какого перепугу им надо дать церковь? Это веселые, празднующие бездельники. Хватит и того, что этой заморской ерундой нашим девкам мозги охмурили. Хорошо, если они просто прикалываются». «Гнать их надо. Они с виду хорошие. А в голове у них болото», — поддержал другой подписчик паблика.
Однако многие начали защищать представителей этой веры. «Гуляют себе и гуляют. За мир во всем мире молятся. Ни к кому не пристают. Улыбаются», — написала одна из жительниц города. «Уж лучше пусть они гуляют, чем пьяная гопота. Мир всем», — выразил мнение другой комментатор. «Кришнаиты хотя бы не закрывают выставки, не запрещают показы фильмов, не срывают концерты и не приходят в школы», — выразила мнение еще одна жительница города.