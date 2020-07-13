Подписчики «наехали» на «обнаглевшую» ростовчанку Лопыреву за отдых в Турции

Девушка опубликовала фото, на котором она стоит с напитком и улыбается. Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что государства ущемляют их права, а Лопырева, отдыхающая у моря, обнаглела.
«Мне интересно, почему обычному народу туры отложили, а наши звезды очень, видимо, устали. Им отдохнуть надо. Ничего личного, Виктория… Просто за себя обидно», — прозвучало в комментариях.
«Вы о чем? Я летела не из России. Границы Турции открыты», — ответила Лопырева.
Многие пользователи в комментариях заявили, что им тоже хотелось бы отдохнуть в другой стране. Ранее Лопыревой указали на неуместную рекламу частных самолетов.