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Поливающие высохший газон у «Ростов-Арены» рабочие вызвали удивление горожан

13 июля 2020, 12:04
Фото: vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону решили полить полностью высохший газон возле нового стадиона, сообщили очевидцы в соцсети.

На опубликованных очевидцами фотографиях рабочие поливают газон с засохшей травой почти красного цвета. «Зачем поливается пустыня — засохший газон возле стадиона „Ростов-Арена“? Поздно пить минералку, когда почки отвалились», — написал автор поста.

«На Марс похоже», — прокомментировала одна из подписчиц.

Некоторые пользователи предположили, что там снова посеяли траву, а знающие ростовчане заявили, что засохший газон еще можно спасти поливом. «Да можно оживить, я недавно домой приехал, а там газон под полметра сухой, скосил, пару дней отпаивал, через неделю зеленеть начал», — написал один из горожан. «Если это газонная трава, она снова зазеленеет после полива», — поддержал другой комментатор.

Ранее общественники попросили воды для погибающей от засухи у «Ростов-Арены» аллеи.

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