Поливающие высохший газон у «Ростов-Арены» рабочие вызвали удивление горожан

Некоторые пользователи предположили, что там снова посеяли траву, а знающие ростовчане заявили, что засохший газон еще можно спасти поливом. «Да можно оживить, я недавно домой приехал, а там газон под полметра сухой, скосил, пару дней отпаивал, через неделю зеленеть начал», — написал один из горожан. «Если это газонная трава, она снова зазеленеет после полива», — поддержал другой комментатор.