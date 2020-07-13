Три не связанные с коронавирусом события Ростова, произошедшие в понедельник

Задержание готовившей теракты ячейки ИГ
В понедельник стало известно, что 11 июля в Азовском районе ФСБ задержала ячейку запрещенного в России «Исламского государства». Всего в ячейку входили шесть выходцев из Средней Азии и других регионов России, проживающих на территории Ростовской области.
При задержании главарь, 34-летний руководитель террористов, открыл огонь по сотрудникам ФСБ из автомата Калашникова и взорвал самодельную бомбу. От полученных ранений бандит скончался, жертв среди силовиков и мирного населения нет.
На совершившего подрыв террориста завели уголовные дела по двум статьям. Остальных пятерых членов ячейки задержали.
Неудачный поход в ресторан
В ночь на понедельник в ресторане «Южный» на Левобережной завязалась драка. Отдыхавшие в ресторане молодые люди устроили драку, из-за чего именно произошел конфликт — неизвестно. Участники перепалки находились в состоянии алкогольного опьянения.
В какой-то момент, по словам источника в правоохранительных органах, один из мужчин напал на парня и порезал ему ягодицы бутылкой. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает, по факту произошедшего проводят проверку.
Адские автобусы
В понедельник депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев пожелал чиновникам вместо ада попасть в душный автобус № 90 в Ростове.
Причиной стала жара в городе и отсутствие кондиционеров в общественном транспорте. Как аргументировал свое пожелание депутат, в Ростове установилась аномальная жара, побившая температурный рекорд 80-летней давности, а примерно в 40% автобусов отсутствуют кондиционеры. При такой температуре и без кондиционеров велик риск нанести вред здоровью пассажиров, считает Федяев.
«Не сомневаюсь, что после смерти непрофессиональные чиновники вместо котла в аду попадут в 90-й автобус, который вечно будет возить их по городу в самое пекло», — высказался парламентарий.
Депутат предложил снизить стоимость проезда в автобусе без кондиционера минимум в два раза.