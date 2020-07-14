Более сотни человек погибли при пожарах в Ростовской области в 2020 году

По его словам, в результате пожаров в регионе с начала 2020 года уже погибли 110 человек, среди которых четверо детей. Кроме того, травмы получили 135 человек.
При этом львиная доля пожаров (74%) произошли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за курения. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов произошло 8,3% пожаров, на поджоги приходится 3,4% всех возгораний.
Ранее сообщалось, что до 15 июля в Ростовской области сохранится критический уровень пожароопасности.