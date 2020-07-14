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Более сотни человек погибли при пожарах в Ростовской области в 2020 году

14 июля 2020, 11:58
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области с начала 2020 года произошло более 5,7 тысячи пожаров, сообщил заместитель начальника регионального ГУ МЧС России полковник внутренней службы Владимир Устин.

По его словам, в результате пожаров в регионе с начала 2020 года уже погибли 110 человек, среди которых четверо детей. Кроме того, травмы получили 135 человек.

При этом львиная доля пожаров (74%) произошли из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе из-за курения. Из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и электробытовых приборов произошло 8,3% пожаров, на поджоги приходится 3,4% всех возгораний.

Ранее сообщалось, что до 15 июля в Ростовской области сохранится критический уровень пожароопасности.

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