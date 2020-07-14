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Две пожилые женщины и мужчина умерли от коронавируса в Ростовской области

14 июля 2020, 08:05
Фото: donland.ru
За последние сутки в Ростовской области умерли еще три пациента с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

Жертвами COVID-19 стали две женщины возрастом 70 лет и 81 год с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, у 70-летней пациентки еще наблюдалось тяжелое течение хронического заболевания легких.

Кроме того, от коронавируса скончался мужчина 67 лет с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с осложнениями. Всего с начала пандемии в области умерли 167 пациентов с коронавирусной инфекцией.

На 14 июля в Ростовской области выявили 99 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 10922 человека.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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