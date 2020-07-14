Критической отметки снова достиг уровень распространения COVID в Ростовской области

Достаточно продолжительное время коэффициент держался на значении меньше единицы, но в последние дни начал резко расти и перевалил допустимое значение. Напомним, коэффициент распространения инфекции меньше единицы был условием для начала снятия ограничений.
Также за последние сутки вырос и показатель заболеваемости коронавирусом. В понедельник он составлял 257,5 случая на 100 тысяч населения, во вторник вырос до 260 заболевших на каждые 100 тысяч жителей.
На 14 июля в Ростовской области выявили 99 новых случаев коронавируса в 19 городах и районах. Больше всего новых заболевших в Ростове, Шахтах и Батайске, общее число заразившихся с начала пандемии - 10922 человека. Вылечить удалось 8291 пациента, умерли 167 человек.