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Критической отметки снова достиг уровень распространения COVID в Ростовской области

14 июля 2020, 08:48
Фото: donland.ru
На 14 июля коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области вырос до 1,06, сообщили в региональном правительстве.

Достаточно продолжительное время коэффициент держался на значении меньше единицы, но в последние дни начал резко расти и перевалил допустимое значение. Напомним, коэффициент распространения инфекции меньше единицы был условием для начала снятия ограничений.

Также за последние сутки вырос и показатель заболеваемости коронавирусом. В понедельник он составлял 257,5 случая на 100 тысяч населения, во вторник вырос до 260 заболевших на каждые 100 тысяч жителей.

На 14 июля в Ростовской области выявили 99 новых случаев коронавируса в 19 городах и районах. Больше всего новых заболевших в Ростове, Шахтах и Батайске, общее число заразившихся с начала пандемии - 10922 человека. Вылечить удалось 8291 пациента, умерли 167 человек.

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