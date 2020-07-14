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ПФР: жители России начали позже обращаться за начислением пенсии

14 июля 2020, 10:50
Фото: pxhere.com
По информации Пенсионного фонда России, все большее число жителей РФ обращаются за получением пенсии позже положенного срока.

Так, в 2016 году граждане подали 18,1 тыс. соответствующих заявлений, в 2017 году — 25,4 тыс. (+40,3%), в 2018 году — 30,5 тыс. (+20,1%), в прошлом году — 32,2 тыс. (+5,6%).

По условиям федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», россияне, которые достигли пенсионного возраста, обладают правом добровольного отказа от пенсии на период до десяти лет.

Как пишет NEWS.ru, добровольный отказ от пенсии предоставляет возможность увеличить сумму выплат в последующие годы на определенный коэффициент. При этом повысится как размер фиксированной выплаты (5686 рублей 25 копеек), так и страховая часть. Так, если человек обратится за назначением пенсии спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, то сумма фиксированной выплаты повысится на коэффициент 1,36, а страховой пенсии — на 1,45.

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