ПФР: жители России начали позже обращаться за начислением пенсии

Как пишет NEWS.ru, добровольный отказ от пенсии предоставляет возможность увеличить сумму выплат в последующие годы на определенный коэффициент. При этом повысится как размер фиксированной выплаты (5686 рублей 25 копеек), так и страховая часть. Так, если человек обратится за назначением пенсии спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, то сумма фиксированной выплаты повысится на коэффициент 1,36, а страховой пенсии — на 1,45.