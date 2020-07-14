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Полезный лайфхак: как спастись от изнурительной жары на юге России

14 июля 2020, 12:26
Фото: criminalintent/CC BY-SA 2.0 / flickr.com
В Ростов-на-Дону пришла аномальная жара, которая не щадит никого. Есть несколько способов, которые облегчат жизнь в этот период.

Избегать солнца

Не стоит находиться под прямыми солнечными лучами в дневное время. Лучше всего держаться в тени или находиться в помещении.

Фото: RostovGazeta

Следует также носить очки и шляпу, не стоит выставлять на солнце открытые участки кожи.

Какую одежду носить

Для прогулок в жаркую погоду стоит надевать специальную одежду. Лучше выбирать плотные материалы, которые защитят от солнца.

Футболку стоит надевать с длинными рукавами. Открытые участки тела нужно покрыть солнцезащитным кремом.

Очки должны быть качественными, иначе чрезмерное воздействие солнца может привести к ухудшению зрения.

Фото: pixabay.com

Побольше воды

В жару стоит потреблять большое количество воды, при этом нельзя брать газированные напитки. Для пополнения запасов витаминов следует есть фрукты.

Фото: pxfuel.com

Защита детей

Детям в возрасте до года во время жары нельзя находиться на солнце. Они более чувствительны к нему и есть риск развития заболевания.

Фото: RostovGazeta

Самое опасное солнце с 12.00 до 16.00. Необходимо подобрать солнцезащитный крем с фактором SPF 50+.

Спасение дома

Дома перед вентилятором надо поставить емкость с холодной водой или льдом. Прохладные потоки будут циркулировать по квартире и снижать температуру.

Светлые шторы пропускают в квартиру слишком много солнечных лучей, нужно поменять на более плотные. Не стоит забывать увлажнять воздух, разбрызгивая прохладную воду из пульверизатора.

Фото: pickpik.com

Все эти способы помогут комфортно перенести наступившую жару.

#Желтые новости
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