Полезный лайфхак: как спастись от изнурительной жары на юге России

Избегать солнца
Не стоит находиться под прямыми солнечными лучами в дневное время. Лучше всего держаться в тени или находиться в помещении.
Следует также носить очки и шляпу, не стоит выставлять на солнце открытые участки кожи.
Какую одежду носить
Для прогулок в жаркую погоду стоит надевать специальную одежду. Лучше выбирать плотные материалы, которые защитят от солнца.
Футболку стоит надевать с длинными рукавами. Открытые участки тела нужно покрыть солнцезащитным кремом.
Очки должны быть качественными, иначе чрезмерное воздействие солнца может привести к ухудшению зрения.
Побольше воды
В жару стоит потреблять большое количество воды, при этом нельзя брать газированные напитки. Для пополнения запасов витаминов следует есть фрукты.
Защита детей
Детям в возрасте до года во время жары нельзя находиться на солнце. Они более чувствительны к нему и есть риск развития заболевания.
Самое опасное солнце с 12.00 до 16.00. Необходимо подобрать солнцезащитный крем с фактором SPF 50+.
Спасение дома
Дома перед вентилятором надо поставить емкость с холодной водой или льдом. Прохладные потоки будут циркулировать по квартире и снижать температуру.
Светлые шторы пропускают в квартиру слишком много солнечных лучей, нужно поменять на более плотные. Не стоит забывать увлажнять воздух, разбрызгивая прохладную воду из пульверизатора.
Все эти способы помогут комфортно перенести наступившую жару.