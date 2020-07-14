«Ростелеком» поддержит гостиничный бизнес Юга бесплатным телевидением на три месяца

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов отметил, что за последние месяцы гостиничная отрасль очень сильно пострадала от пандемии и карантина, поэтому «Ростелеком», являясь социально ответственной компанией, специально для отельеров запустил беспрецедентную акцию. До конца летнего сезона гостиницы Юга смогут пользоваться телевидением от компании абсолютно бесплатно и тем самым повысить свою привлекательность для туристов, сказал Боженов.