«Ростелеком» поддержит гостиничный бизнес Юга бесплатным телевидением на три месяца

В рамках акции «Ростелеком» предоставляет ТВ-приставку и возможность подключения современных Smart-телевизоров гостиничной серии. Клиенты также могут приобрести телевизионное оборудование в рассрочку по специальной цене.
Отмечается, что телевидение от «Ростелекома» имеет только лицензионный контент с оригинальным качеством звука и картинки. Пользователю предоставляется большой выбор публичных и непубличных сервисов и каналов, которые легко интегрируются с гостиничными системами управления. Специально для постояльцев отельеры могут настроить собственную наиболее грамотную рекламную кампанию по выделенному нулевому каналу.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами МРФ «Юг» ПАО «Ростелеком» Константин Боженов отметил, что за последние месяцы гостиничная отрасль очень сильно пострадала от пандемии и карантина, поэтому «Ростелеком», являясь социально ответственной компанией, специально для отельеров запустил беспрецедентную акцию. До конца летнего сезона гостиницы Юга смогут пользоваться телевидением от компании абсолютно бесплатно и тем самым повысить свою привлекательность для туристов, сказал Боженов.
Телевидение в номерах контролируется с панели администратора. Здесь также можно контролировать заселение или выселение номеров, отправлять сообщения гостям и транслировать пользовательский контент.
Управляющий гостинично-развлекательным комплексом «Ростовский» Нвер Шахбазян рассказал, что им понравилась такая услуга и в дальнейшем они будут пользоваться ею постоянно.
«Сервис продуман до мелочей, он упростит нам взаимодействие с клиентами и разнообразит их досуг», — отметил он.
По истечению срока акции отельерам будут предложены несколько тарифных планов, стоимостью от 170 до 500 рублей в месяц, в зависимости от количества каналов.
В прошлом году по данным независимого консалтингового агентства «J’son & Partners Consulting», «Ростелеком» стал первым в России по числу корпоративных абонентов платного телевидения. Компания выполняет работы по обеспечению телевидением и интернетом любого масштаба. Чтобы подать заявку на подключение к сервису нужно обратиться по телефону 8 800 200 30 00 или следовать инструкции на сайте провайдера.