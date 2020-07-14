Стало известно, когда определят направление веток легкого метро в Ростове

Ермашов отметил, что сроки и количество необходимых средств назвать трудно, потому что сейчас эксперты ведут расчеты в рамках разработки комплексной программы развития транспортной инфраструктуры Ростова.
«Легкое метро — это, по сути, скоростной низкопольный трамвай. Это название родилось в Сан-Франциско в 70-е годы, его средняя скорость движения по маршруту — более 21 км/ч», — сообщил Ермашов.
По его словам, сейчас эксперты рассматривают разные варианты развития сети, в первую очередь, типичные схемы метро. «Это связь запад-восток. На той неделе мы обсуждали связь через Кизетериновскую балку, Вересаево, затем направить ветку в Александровку. Рассматриваются различные вариации, в том числе, вдоль дороги параллельно 40-летию Победы и далее в Аксай. Второй вариант — это север-юг. Третий — это Суворовский — Батайск. Но это пока только планы», — следует из его слов.
По данным Ермашова, на следующем этапе будут выдвигаться предпроектные предложения на основании разработанной программы, после этого — проектная документация и начнется само строительство. «Исходя из тех планов, которые мы видим в программе комплексного развития, уже в 2028 году мы будем понимать, какая ветка куда будет идти», — пояснил собеседник. Он отметил, что для работ нужно определить финансирование: это будет либо частный инвестор, либо софинансирование из федерального бюджета.
Ермашов рассказал о планах администрации на развитие всего транспортного комплекса Ростова. «Все контракты с перевозчиками у нас закончатся 31 июля 2023 года. К этому моменту мы планируем создать единого оператора с единым брендированием, со службой сбора доходов, с инспекцией. Сейчас больше 1,5 тысячи транспортных средств проверяют четыре человека. Ходить на проверки, по сути, некому», — сообщил он.
Ермашов отметил, что в 2023 году власти заключат контракты с перевозчиками на пять лет. «К 2028 году мы будем понимать с учетом включения в транспортную систему легкорельсового транспорта, каким должно быть развитие транспортного комплекса города на следующую пятилетку. Комплекс будет включать в себя не только общественный транспорт в классическом виде, но и средства индивидуальной мобильности: велошеринг, прокат самокатов, каршеринг», — рассказал директор департамента.