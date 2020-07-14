Стало известно, когда определят направление веток легкого метро в Ростове

По данным Ермашова, на следующем этапе будут выдвигаться предпроектные предложения на основании разработанной программы, после этого — проектная документация и начнется само строительство. «Исходя из тех планов, которые мы видим в программе комплексного развития, уже в 2028 году мы будем понимать, какая ветка куда будет идти», — пояснил собеседник. Он отметил, что для работ нужно определить финансирование: это будет либо частный инвестор, либо софинансирование из федерального бюджета.