Три новости вторника, проверенные на коронавирус и поэтому безопасные для ростовчан

Последствия голосования
В ростовской области уровень распространения коронавируса достиг критической отметки. На 14 июля этот показатель составил 1,06. Ранее коэффициент распространения инфекции в регионе на протяжении нескольких недель держался на отметке ниже единицы, что стало поводом для снятия большинства ограничительных мер в регионею
За 24 часа в Ростовской области выявили 99 новых больных коронавирусом, юа общее число заразившихся составило 10922 человека. Доля выздоровевших приблизилась к 76%, а всего коронавирусом успели переболеть 8291 житель области. Активных больных в Ростовской области насчитывается 2464 человека, из которых 690 находятся в моногоспиталях, а 34 подключены к аппаратам ИВЛ.
За все время скончались 167 человека или 1,52% заболевших. Последними жертвами коронавируса стали 67-летний мужчина с хроническими заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем с осложнениями, 81-летняя женщина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и 70-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями и тяжелым течением хронического заболевания легких.
Ошибочка вышла
Кто сказал, что на подарках зарабатывать некрасиво? В ФК «СКА-Ростов», видимо, так не считают. Клуб выставил на продажу автобус King Long, который подарил осенью 2019 года музыкант Василий Вакуленко, которого все знают как рэпера Басту.
Сообщение о продаже автобуса появилось на сервисе бесплатных объявлений. Там же разместили и снимки машины. На них видно, что на автобусе присутствует логотип команды.
СМИ решили разобраться тот ли это автобус и позвонили по объявлению. Собеседник подтвердил, что автобус принадлежит клубу, его продают, чтобы купить машину поменьше.
Однако руководство клуба от этой информации открестилось. В СКА сообщили, что автобус никто не продает, его все время используют для поездок команды. Другому СМИ в клубе сообщили, что объявление было выставлено по ошибке менеджера.
Кстати, изначально цена автобуса составляла 4,5 миллиона рублей, а потом он подешевел на 500 тысяч. Впрочем, сейчас объявление удалили.
Все на выход
Во вторник по всей стране прокатилась волна сообщений о минировании самолетов и аэропортов. Звонки поступили в аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга, Хабаровска и Ростова-на-Дону. Около 11.25 мск из здания ростовского Платова вывели всех посетителей и сотрудников. Для установления всех обстоятельств случившегося приехал ОМОН.
Очевидцы сообщили, что аэропорт эвакуировали, так как якобы поступило сообщение о минировании.
Все рейсы из Ростова были задержаны. На месте работала оперативная группа с кинологом, а все службы аэропорта приведены в состояние повышенной готовности и взаимодействуют со службами МЧС России.