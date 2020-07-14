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В Ростове за время ливня упали 20 деревьев

14 июля 2020, 09:07
Фото: rostov-gorod.ru
За время ливня 13 июля в Ростове-на-Дону операторы «Службы-112» получили 20 сообщений об упавших деревьях и сломанных ветках, сообщили в городской администрации.

Жители города сообщили о шести сломанных деревьях в Октябрьском районе, по три случая зафиксировали в Ворошиловском, Кировском и Первомайском районах. Два дерева упали в Пролетарском районе, по одному в Железнодорожном, Ленинском и Советском районах.

Последствия стихии устраняли коммунальные службы районных администраций города и поисково-спасательные группы городского управления по делам ГО и ЧС.

Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и усилением шквалистого ветра. Предупреждение действует до конца суток 14 июля.

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