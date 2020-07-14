В Ростове за время ливня упали 20 деревьев

Жители города сообщили о шести сломанных деревьях в Октябрьском районе, по три случая зафиксировали в Ворошиловском, Кировском и Первомайском районах. Два дерева упали в Пролетарском районе, по одному в Железнодорожном, Ленинском и Советском районах.
Последствия стихии устраняли коммунальные службы районных администраций города и поисково-спасательные группы городского управления по делам ГО и ЧС.
Напомним, в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и усилением шквалистого ветра. Предупреждение действует до конца суток 14 июля.