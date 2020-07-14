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Власти Ростова рассказали, где появятся новые светофоры

14 июля 2020, 19:06
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону этим летом будут установлены пять новых светофоров на нескольких улицах, проинформировали в мэрии.

Светофоры поставят на пешеходных переходах у памятника «Самолет СУ-27». Оно находится на улице Тагарогской.

Кроме того, заработает светофор на перекрестке улиц Вавилова и Платона Кляты. Уже заключен муниципальный контракт на установку оборудования.

«Все работы должны завершиться до 3 августа», — уточнили в мэрии.

Также планируется провести аукцион по выбору подрядчика, который поставит светофоры на улице Большая Садовая в створе переулка Соборный и на пересечении Таганрогская и Горшкова. Заработать они должны до 4 сентября.

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