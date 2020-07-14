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Зараженные коронавирусом территории назвали в Ростовской области

14 июля 2020, 08:07
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрировали в 19 территориях, проинформировали в правительстве региона.

В Ростове заразился 41 человек, в Шахтах — 13 местных жителей, в Батайске — восемь человек. Зараженные также есть в Новочеркасске, Мясниковском, Аксайском, Цимлянском районах.

За сутки заболели 99 человек и скончались три пациента. Выздоровели за это время 194 местных жителей.

«В больницах находятся 690 зараженных, к аппаратам ИВЛ подключены 34 из них. Загруженность коечного фонда составляет почти 32%», — говорится в публикации.

Отмечается, что за все время заразились 10922 человека, выздоровел 8291 пациент. Скончались уже 167 граждан.

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