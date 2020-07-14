Зараженные коронавирусом территории назвали в Ростовской области

В Ростове заразился 41 человек, в Шахтах — 13 местных жителей, в Батайске — восемь человек. Зараженные также есть в Новочеркасске, Мясниковском, Аксайском, Цимлянском районах.
За сутки заболели 99 человек и скончались три пациента. Выздоровели за это время 194 местных жителей.
«В больницах находятся 690 зараженных, к аппаратам ИВЛ подключены 34 из них. Загруженность коечного фонда составляет почти 32%», — говорится в публикации.
Отмечается, что за все время заразились 10922 человека, выздоровел 8291 пациент. Скончались уже 167 граждан.