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Жители Ростовской области больше других россиян любят зоопарки

14 июля 2020, 07:25
Фото: RostovGazeta
Ростовская область вошла в ТОП-5 российских регионов, в которых резко выросла посещаемость зоопарков, сообщили в Минкультуры РФ.

Как пишет NEWS.ru, за 2019 год количество посетителей в российских зоопарках выросло на 7% по сравнению с 2018-м.

Лидером по посещаемости стала Москва, зоопарки которой посетили 3,4 миллиона человек. На втором месте Новосибирская область с 1,6 миллиона посетителей, на третьем — Санкт-Петербург с 810 тысячами гостей. Замыкают пятерку Красноярский край и Ростовская область с 775 и 640 тысячами посетителей зоопарков соответственно.

Как предполагают специалисты, рост посещаемости связан с улучшением условий содержания зверей в зоопарке, людям приятнее видеть сытых и довольных животных.

Напомним, в мае 2020 года Ростовский зоопарк вступил в Европейскую ассоциацию зоопарков и аквариумов.

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