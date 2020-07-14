Жители Ростовской области больше других россиян любят зоопарки

Лидером по посещаемости стала Москва, зоопарки которой посетили 3,4 миллиона человек. На втором месте Новосибирская область с 1,6 миллиона посетителей, на третьем — Санкт-Петербург с 810 тысячами гостей. Замыкают пятерку Красноярский край и Ростовская область с 775 и 640 тысячами посетителей зоопарков соответственно.