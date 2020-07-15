Арестованный глава Азова Ращупкин может вернуться на работу

Для этого родные Ращупкина внесли залог в размере 600 тысяч рублей. При этом следствие настаивало на продлении домашнего ареста. По словам адвоката чиновника, залог необходимо выплатить до 17 июля. После этого глава Азова сможет выйти на работу.