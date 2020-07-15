Арестованный глава Азова Ращупкин может вернуться на работу

Для этого родные Ращупкина внесли залог в размере 600 тысяч рублей. При этом следствие настаивало на продлении домашнего ареста. По словам адвоката чиновника, залог необходимо выплатить до 17 июля. После этого глава Азова сможет выйти на работу.
Владимиру Ращупкину вменяют превышение должностных полномочий. Следствие считает, что в 2018 году глава администрации Азова в обход градостроительного, земельного и лесного законодательства издал постановление о передаче физлицу в собственность земельного участка площадью 17 гектаров. В дальнейшем участок передали ООО «Азовская проектно-строительная компания» под строительство коттеджного поселка.
Изначально суд отправил Ращупкина под арест до 17 июля, а затем решил смягчить меру пресечения.