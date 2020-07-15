Банк «Центр-инвест» попал в пятерку крупнейших банков по объему кредитов ИП

По словам заместитель начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Марии Христолюбовой, в апреле и мае клиенты банка испытали на себе отрицательные финансовые последствия, которые были вызваны введенными в РФ ограничениями из-за распространения коронавируса. В этот период «Центр-инвест» пытался минимизировать последствия пандемии для представителей малого бизнеса. Взаимодействуя с клиентами, специалисты банка искали оптимальные решения, чтобы продолжить работу по мере того, как стабилизируется ситуация в экономике страны. Кроме того, эксперты пытались помочь предпринимателям трансформировать бизнес в условиях самоизоляции и перевести его на дистанционную работу.