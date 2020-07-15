Банк «Центр-инвест» попал в пятерку крупнейших банков по объему кредитов ИП

Для индивидуальных предпринимателей объем кредитного портфеля банка превысил 10 миллиардов рублей.
Эксперты, которые составляли рейтинг, проанализировали 100 самых крупных банков России по объему кредитов, выданных бизнесменам на 1 июня 2020 года. Специалисты учитывали динамику портфеля займов ИП за два месяца периода самоизоляции. Клиенты банка «Центр-инвест» всегда могут рассчитывать на поддержку финансовой организации, которая помогает бизнесменам преодолеть кризисные ситуации и содействует развитию предпринимательства в России.
По словам заместитель начальника Управления по работе с МСБ ПАО КБ «Центр-инвест» Марии Христолюбовой, в апреле и мае клиенты банка испытали на себе отрицательные финансовые последствия, которые были вызваны введенными в РФ ограничениями из-за распространения коронавируса. В этот период «Центр-инвест» пытался минимизировать последствия пандемии для представителей малого бизнеса. Взаимодействуя с клиентами, специалисты банка искали оптимальные решения, чтобы продолжить работу по мере того, как стабилизируется ситуация в экономике страны. Кроме того, эксперты пытались помочь предпринимателям трансформировать бизнес в условиях самоизоляции и перевести его на дистанционную работу.
В мае банк «Центр-инвест» представил новую кредитную программу «Трансформация бизнеса», которая предназначена для ускорения перехода бизнес-процессов в онлайн-формат, создания дистанционного управления бизнесом, а также для покупки оборудования, которое поможет сохранить здоровье сотрудников и клиентов. В течение двух месяцев, на протяжении которых продолжалась реализация программы, было выдано 38 кредитов на сумму 48 миллионов рублей. Чтобы получить займ, достаточно заполнить заявку на сайте банка www.centrinvest.ru. Организация выносит решения за один день.