rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Эксперт спрогнозировал возможность протестов в Кургане

15 июля 2020, 12:35
Фото: pxhere.com
С четверга прошлой недели новостную повестку возглавляют массовые протесты в Хабаровске. На ту дату по подозрению в организации убийств нескольких дальневосточных бизнесменов задержали местного губернатора Сергея Фургала.

Уже на другой день жители нескольких городов собрались на стихийный митинг и потребовали освободить его, а 11 июля аналогичное мероприятие прошло в Хабаровске.

В связи с этой ситуацией, политтехнологи Эдуард Коридоров оценил протестный потенциал регионов УрФО. В том числе, он высказался о ситуации в Курганской области.

Эксперт пояснил, что в Зауралье имеются противоречия между областными властями, возглавляемыми губернатором Вадимом Шумковым, и бизнес-элитами. Но это закономерный процесс, который поддается объяснению, добавил политтехнологи.

Как сообщает ФедералПресс, при этом эксперт полагает, что в регионе есть причины для протеста.

«Курган – довольно депрессивный регион, там много неразрешенных проблем, население живет бедно. В этом смысле почва для протестных акций имеется. Очевидно, не созрела еще ситуация для того, чтобы граждане вышли на улицу», – заметил Коридоров.

#Новости#Политика
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28