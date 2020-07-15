Эксперт спрогнозировал возможность протестов в Кургане

Уже на другой день жители нескольких городов собрались на стихийный митинг и потребовали освободить его, а 11 июля аналогичное мероприятие прошло в Хабаровске.
В связи с этой ситуацией, политтехнологи Эдуард Коридоров оценил протестный потенциал регионов УрФО. В том числе, он высказался о ситуации в Курганской области.
Эксперт пояснил, что в Зауралье имеются противоречия между областными властями, возглавляемыми губернатором Вадимом Шумковым, и бизнес-элитами. Но это закономерный процесс, который поддается объяснению, добавил политтехнологи.
«Курган – довольно депрессивный регион, там много неразрешенных проблем, население живет бедно. В этом смысле почва для протестных акций имеется. Очевидно, не созрела еще ситуация для того, чтобы граждане вышли на улицу», – заметил Коридоров.