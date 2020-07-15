Как ускорить созревание овощей

Картофель
Чтобы ускорить созревание картофеля, необходимо смешать 10 литров воды и два килограмма суперфосфатов. Этот раствор надо оставить в покое на несколько дней, после чего опрыскать им растения. Тогда картофель раньше запланированного появится на столе.
Томат
Сразу после посадки необходимо обработать кусты слабым раствором марганца. В ночное время томаты надо накрывать полиэтиленом, чтобы защитить от холода.
На постоянной основе нужно разрыхлять почву у корней. Также для ускорения созревания можно опрыскивать листья томатов йодовым раствором.
Морковь
Чтобы морковь созрела быстрее, необходимо срезать ботву. Однако делать это нужно обязательно во время дождливой погоды. Корнеплоды быстрее дойдут до готовности и не потрескаются.
Капуста
Кочан можно обработать специальным стимулятором роста. Горизонтальные листья при этом следует собрать в пучок и закрепить.
Лук
Лук не стоит поливать около двух недель, во время дождей грядку надо спрятать под полиэтиленовой пленкой. Подсохший лук быстрее зреет и не гниет.