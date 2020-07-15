Кофе и Coca-Cola - тихие убийцы

Так, новозеландка Наташа Харрис скончалась в результате сердечной недостаточности. Девушке было всего 30 лет и она была большой любительницей колы, употребляла в день до восьми литров этого сладкого напитка.
Ученые считают, что человека может убить доза кофеина в 10 граммов. Для сравнения, в одной чашке кофе содержится порядка 80 миллиграммов этого вещества. Для того, чтобы умереть человеку нужно выпить несколько литров бодрящего напитка.
Но помимо кофе этот алкалоид содержится в чае, коле и других напитках. Он считается психостимулятором. Но уже 1 грамм кофеина может вызвать приступ тахикардии, аритмии, повысить давление. Нередко любители кофе ощущают тошноту, таким образом организм пытается справиться с вредным для него веществом.
Смертельных исходов после злоупотребления кофе не так много, но они регистрируются достаточно регулярно. В категорию риска попадают люди с хроническими заболеваниями. Около десяти лет назад 23-летний житель Великобритании съел две ложки концентрированного кофеинового порошка и запил их энергетиком. А в 2006 году из-за нескольких таблеток кофеина погиб 19-летний американец. Парень просто хотел немного взбодриться.
Постоянное употребление кофеина также негативно отражается на здоровье. Особенно печально, что у многих людей развивается кофеиновая зависимость. Кто-то, как Наташа Харрис подсаживается на колу, кто-то чувствует себя разбитым без нескольких чашек кофе.
Как результат, из-за кофеина в организме образуется дефицит калия. А этот минерал способствует выведению наружу накопленных аллергенов, токсинов, урегулированию активности клеток, усилению их сократительной, нервно-мышечной возбудимости, поддержке жидкостного баланса, повышению выносливости к нагрузкам.
Так что, если вы выпиваете больше одной-двух чашек кофе в день или часто покупателе сладкие кофеиносодержащие напитки, стоит регулярно сдавать анализы и проверять уровень калия в крови.