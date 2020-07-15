Кофе и Coca-Cola - тихие убийцы

Смертельных исходов после злоупотребления кофе не так много, но они регистрируются достаточно регулярно. В категорию риска попадают люди с хроническими заболеваниями. Около десяти лет назад 23-летний житель Великобритании съел две ложки концентрированного кофеинового порошка и запил их энергетиком. А в 2006 году из-за нескольких таблеток кофеина погиб 19-летний американец. Парень просто хотел немного взбодриться.