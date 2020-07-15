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Несколько мини-ларьков сбил на тротуаре водитель иномарки в Ростове

15 июля 2020, 17:34
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону на Зорге, 35 водитель иномарки выехал на тротуар и сбил несколько торговых лотков, сообщили очевидцы в соцсети.

«На Зорге, 35 мужчина на Hyundai Solaris выехал на тротуар, протаранил несколько мини-ларьков и остановился возле Пятерочки. Чудо, что люди не пострадали», — сказано в комментарии к посту.

На опубликованном ролике видно, что во время маневра автомобиль передавил товары, которыми торговали люди с лотков возле супермаркета.

«Какое-то обострение у людей после карантина», — написал один из комментаторов. «С цепи все сорвались, что ли?.. Авария на аварии. И ладно бы такие, так с жертвами же», — поддержала другая ростовчанка.

Ранее в центре Ростова-на-Дону легковой автомобиль протаранил стену следственного изолятора.

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#Новости#Происшествия
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