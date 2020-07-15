Несколько мини-ларьков сбил на тротуаре водитель иномарки в Ростове

«На Зорге, 35 мужчина на Hyundai Solaris выехал на тротуар, протаранил несколько мини-ларьков и остановился возле Пятерочки. Чудо, что люди не пострадали», — сказано в комментарии к посту.
На опубликованном ролике видно, что во время маневра автомобиль передавил товары, которыми торговали люди с лотков возле супермаркета.
«Какое-то обострение у людей после карантина», — написал один из комментаторов. «С цепи все сорвались, что ли?.. Авария на аварии. И ладно бы такие, так с жертвами же», — поддержала другая ростовчанка.