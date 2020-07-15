Проткнутый металлическим штырем глаз спасли подростку в Ростове

Подросток из Ростовской области получил серьезную травму, металлический штырь нарушил целостность глазного яблока и оболочек. Сначала ребенка доставили в местную больницу, врачи которой приняли решение о направлении пострадавшего в Ростов.
Экстренная операция, проведенная ростовскими врачами, позволила сохранить подростку глаз. «Уже на следующий день после операции юный пациент смог прочесть верхние строчки таблицы для проверки зрения», — сказано в сообщении мэрии.
Кроме того, в июле врачи городской больницы скорой медпомощи спасли зрение трехлетнему мальчику, которому сторожевой пес лапой оторвал веко, и 15-летнему подростку, которому в лицо отлетел диск от газонокосилки, в результате чего осколки от разбившейся маски попали в глаз. Оба пациента уже выписались из больницы.
Ранее в Орловском районе подросток в шутку выстрелили из винтовки в сторону 8-летнего ребенка, в результате чего последний лишился глаза.