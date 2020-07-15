Проткнутый металлическим штырем глаз спасли подростку в Ростове

Кроме того, в июле врачи городской больницы скорой медпомощи спасли зрение трехлетнему мальчику, которому сторожевой пес лапой оторвал веко, и 15-летнему подростку, которому в лицо отлетел диск от газонокосилки, в результате чего осколки от разбившейся маски попали в глаз. Оба пациента уже выписались из больницы.