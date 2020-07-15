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С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам в России

15 июля 2020, 11:54
Фото: pxhere.com
С 1 августа в России начнется корректировка пенсионных выплат для работающих пенсионеров.

В Пенсионном фонде России процедуру назвали традиционной. Пенсии для таких пенсионеров индексируют каждый год, начиная с 2016-го.

Увеличение происходит за счет страховых пенсионных взносов, которые удерживаются с зарплаты работающих пенсионеров.

Размер пенсии зависит от накопленных пенсионных баллов, стоимость которых сейчас установлена на уровне 93 рублей. К полученной сумме необходимо прибавить сумму фиксированной выплаты — 5686,25 рубля. В итоге, чем больше баллов удалось накопить, тем выше пенсия.

Размер накопительных пенсий также индексируют на 9,13%. Роста пенсионных выплат стоит ожидать и участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Они получают выплаты не по накопительной системе, а срочной пенсионной выплатой, она вырастет на 7,99%.

Те же, у кого накопительная часть оказалась меньше 5%, смогут получить деньги одной суммой при выходе на пенсию.

Кстати, в Минтруде заявили, что почти 99% граждан, которые выходят на пенсию, накопительную часть получают единовременно.

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