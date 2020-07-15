С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам в России

Размер пенсии зависит от накопленных пенсионных баллов, стоимость которых сейчас установлена на уровне 93 рублей. К полученной сумме необходимо прибавить сумму фиксированной выплаты — 5686,25 рубля. В итоге, чем больше баллов удалось накопить, тем выше пенсия.