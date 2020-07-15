Штормовое предупреждение по пожароопасности сохранили в Ростовской области

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится местами по северо-востоку и юго-востоку региона. Кроме того, в ряде районов на юго-востоке до 18 июля сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.
Жителей Ростовской области просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры на природе, не жечь сухую траву и камыш, не бросать окурки и горящие спички.
В большинстве случаев природных пожаров виновником является человек, кроме того, в Ростовской области 74% бытовых пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.