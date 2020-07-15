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Штормовое предупреждение по пожароопасности сохранили в Ростовской области

15 июля 2020, 16:41
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростовской области на 16-18 июля сохранили штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса сохранится местами по северо-востоку и юго-востоку региона. Кроме того, в ряде районов на юго-востоке до 18 июля сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Жителей Ростовской области просят соблюдать правила пожарной безопасности и не разводить костры на природе, не жечь сухую траву и камыш, не бросать окурки и горящие спички.

В большинстве случаев природных пожаров виновником является человек, кроме того, в Ростовской области 74% бытовых пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем.

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