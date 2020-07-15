Суд огласит приговор по делу истязания отцом «ростовских сестер Хачатурян»

Одно из преступлений пьяный мужчина совершил на глазах дочери. Он жестоко избил кота, который от полученных ранений через некоторое время скончался. «В следующий раз фигурант поссорился с бывшей женой. На этой почве он сломал руку двухлетней дочери», — говорится в публикации.