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Суд огласит приговор по делу истязания отцом «ростовских сестер Хачатурян»

15 июля 2020, 08:41
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону будут судить мужчину, который издевался над дочерьми и убил кота, проинформировали в областной прокуратуре.

Одно из преступлений пьяный мужчина совершил на глазах дочери. Он жестоко избил кота, который от полученных ранений через некоторое время скончался. «В следующий раз фигурант поссорился с бывшей женой. На этой почве он сломал руку двухлетней дочери», — говорится в публикации.

Эти преступления привели к возбуждению уголовных дел. Все материалы направили в суд, обвиняемый вину не признает.

Аналогичный случай жестокого обращения с детьми привел к трагическим последствиям в Москве. Ставшие известными на всю страну сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, который издевался над ними. Это уголовное дело должны передать в суд.

#Желтые новости
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