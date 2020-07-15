Суд огласит приговор по делу истязания отцом «ростовских сестер Хачатурян»

Одно из преступлений пьяный мужчина совершил на глазах дочери. Он жестоко избил кота, который от полученных ранений через некоторое время скончался. «В следующий раз фигурант поссорился с бывшей женой. На этой почве он сломал руку двухлетней дочери», — говорится в публикации.
Эти преступления привели к возбуждению уголовных дел. Все материалы направили в суд, обвиняемый вину не признает.
Аналогичный случай жестокого обращения с детьми привел к трагическим последствиям в Москве. Ставшие известными на всю страну сестры Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян убили своего отца, который издевался над ними. Это уголовное дело должны передать в суд.