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В Ростове арестовали водителя BMW, насмерть сбившего 28-летнюю мотоциклистку

15 июля 2020, 14:24
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Уголовное дело завели на водителя BMW 318, сбившего вечером 11 июля 28-летнюю девушку-мотоциклистку на Левобережной в Ростове-на-Дону, сообщили в региональном ГУ МВД.

Девушка двигалась в колоне байкеров на мотоцикле Stels Flame в шлеме и экипировке, когда иномарка под управлением водителя 1996 года рождения вылетела на встречную полосу движения.

В результате столкновения девушка получила многочисленные травмы, от которых умерла в больнице.

Как показало освидетельствование водителя иномарки, в момент аварии он находился в алкогольном опьянении. Мужчину поместили под стражу и завели головное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по указанной статье составляет от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

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#Новости#Происшествия
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