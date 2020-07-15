В Ростове арестовали водителя BMW, насмерть сбившего 28-летнюю мотоциклистку

Как показало освидетельствование водителя иномарки, в момент аварии он находился в алкогольном опьянении. Мужчину поместили под стражу и завели головное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Наказание по указанной статье составляет от пяти до двенадцати лет лишения свободы.