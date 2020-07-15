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В виде автопробега могут провести «Бессмертный полк» в Ростовской области

15 июля 2020, 15:51
Фото: mil.ru
В Ростовской области могут изменить формат акции «Бессмертный полк», рассказал координатор проекта Андрей Кудряков.

Как пишет 1rnd.ru, перенесенное с 9 мая на 26 июля шествие в ряде регионов может и не пройти, решение примут 16 июля на заседании центрального штаба.

Тем не менее, в Ростовской области акция скорре всего пройдет, но в измененном формате. Организаторы планируют провести «Бессмертный полк» в последнее воскресенье июля в виде автопробега, избежав таким образом контакта между участниками.

Напомним, в Ростовской области хакеры совершили несколько попыток сорвать интерактивное шествие «Бессмертного полка» 9 мая.

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