В виде автопробега могут провести «Бессмертный полк» в Ростовской области

Как пишет 1rnd.ru, перенесенное с 9 мая на 26 июля шествие в ряде регионов может и не пройти, решение примут 16 июля на заседании центрального штаба.
Тем не менее, в Ростовской области акция скорре всего пройдет, но в измененном формате. Организаторы планируют провести «Бессмертный полк» в последнее воскресенье июля в виде автопробега, избежав таким образом контакта между участниками.
Напомним, в Ростовской области хакеры совершили несколько попыток сорвать интерактивное шествие «Бессмертного полка» 9 мая.