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Военного осудили в Новочеркасске за подкуп командира воинской части

15 июля 2020, 10:21
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области вынесли приговор в отношении военного, который дал взятку командиру воинской части, сообщает Новочеркасский гарнизонный военный суд.

В 2017 году военный договорился с командиром части передать ему 30 тысяч рублей после возвращения из командировки. В феврале 2018 года фигурант вернулся и отдал обговоренную сумму.

После этого завели уголовное дело, обвиняемый вину не признал. На суде он заявил, что деньги никому не давал.

«Его виновность нашла свое подтверждение на основании исследованных судом доказательств. Суд учел наличие у военного малолетнего ребенка и то, что он является ветераном боевых действий», — сказано в сообщении.

Обвиняемого приговорили к штрафу в размере 80 тысяч рублей. В апелляции приговор остался без изменения.

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#Новости#Происшествия
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