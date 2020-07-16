rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Авиацию привлекли к тушению мусорного полигона в Ростове

16 июля 2020, 12:20
Фото: МЧС
К тушению возгорания полигона твердых бытовых отходов в 1-м Машиностроительном переулке в Ростове-на-Дону привлекли авиацию, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании мусорного полигона поступило спасателям в 06.25 мск 16 июля. По прибытию на место пожара стало ясно, что горит мусор открытым пламенем на площади приблизительно 500 квадратных метров.

Как прокомментировал ситуацию начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, в настоящий момент для тушения пожара задействованы силы и средства в количестве чуть менее 40 человек на 18 единицах техники. Кроме того, для тушении горения привлекли авиацию.

Фото: МЧС

Ранее в Белокалитвинском районе к тушению лесного пожара привлекли вертолет МИ-8, который совершил 16 сбросов общим объемом воды в 80 тонн.

Материалы по теме
Почти шесть часов тушили крупный пожар на Шаумяна в РостовеБольше двух часов тушили пожарные склад пластиковых изделий в БатайскеПочти три часа тушили пожар в двух частных домах в Ростовской области
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Вчера, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Вчера, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Вчера, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Вчера, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28