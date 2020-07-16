Авиацию привлекли к тушению мусорного полигона в Ростове

Сообщение о возгорании мусорного полигона поступило спасателям в 06.25 мск 16 июля. По прибытию на место пожара стало ясно, что горит мусор открытым пламенем на площади приблизительно 500 квадратных метров.
Как прокомментировал ситуацию начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, в настоящий момент для тушения пожара задействованы силы и средства в количестве чуть менее 40 человек на 18 единицах техники. Кроме того, для тушении горения привлекли авиацию.
Ранее в Белокалитвинском районе к тушению лесного пожара привлекли вертолет МИ-8, который совершил 16 сбросов общим объемом воды в 80 тонн.