Авиацию привлекли к тушению мусорного полигона в Ростове

Как прокомментировал ситуацию начальник управления пожаротушения ГУ МЧС России по Ростовской области Виталий Максимкин, в настоящий момент для тушения пожара задействованы силы и средства в количестве чуть менее 40 человек на 18 единицах техники. Кроме того, для тушении горения привлекли авиацию.