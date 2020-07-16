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Число тяжелых пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Ростовской области резко возросло

16 июля 2020, 09:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области резко выросло количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, следует из сообщения регионального правительства.

В настоящее время врачи в ковидных госпиталях борются за жизнь 39 пациентов, подключенных к ИВЛ. Еще в среду их было 35, а в понедельник, 13 июля - 31 человек.

Напомним, что по словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, что после ИВЛ к жизни удается вернуть только 13-15% пациентов.

В регионе уже скончались 173 заболевших с коронавирусом, а смертность от инфекции составила 1,55%. Всего же в госпиталях находится 688 пациентов, а загруженность ковидных коек составляет 31,6%.

За все время коронавирусом в регионе заболели 111117 человек, выздоровели более 77% заразившихся.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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