Число тяжелых пациентов с коронавирусом на ИВЛ в Ростовской области резко возросло

В настоящее время врачи в ковидных госпиталях борются за жизнь 39 пациентов, подключенных к ИВЛ. Еще в среду их было 35, а в понедельник, 13 июля - 31 человек.
Напомним, что по словам министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, что после ИВЛ к жизни удается вернуть только 13-15% пациентов.
В регионе уже скончались 173 заболевших с коронавирусом, а смертность от инфекции составила 1,55%. Всего же в госпиталях находится 688 пациентов, а загруженность ковидных коек составляет 31,6%.
За все время коронавирусом в регионе заболели 111117 человек, выздоровели более 77% заразившихся.