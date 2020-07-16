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Дело о хищении денег при расчистке реки Темерник в Ростове передали в суд

16 июля 2020, 04:57
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в суд передали уголовное дело по факту кражи бюджетных денег во время расчистки реки Темерник, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался директор «Ростовской проектно-строительной компании». Его обвиняют в мошенничестве, максимальное наказание составляет 10 лет колонии.

Фигурант заключил с Минприроды региона контракт на расчистку части дна реки. Речь идет об участке от рынка Темерник до Низового водохранилища.

«Подрядчик предоставил недостоверную информацию об объемах извлеченных из реки иловых отложений. После этого компании перечислили более 43,8 миллиона рублей», — сказано в сообщении.

Тогда завели уголовное дело, его передали в Кировский районный суд.

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