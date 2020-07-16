ГК «ЭФКО» ушла в минус

Сообщается, что чистая прибыль «Эфко Пищевые ингредиенты» составила только 13 млн рублей. При этом годом ранее эта цифра превысила 355 млн. Если в 2018 году оборот предприятия составлял 17,9 млрд рублей, то в 2019-м он был отмечен на уровне 13,4 млрд. Таким образом, снижение данного показателя достигло почти 5 млрд рублей.
Не лучше дела у еще одного участника группы – АО «Эфко». В прошлом году чистая прибыль компании снизилась до 1,6 млн рублей, между тем как в позапрошлом она была на уровне 43,4 млн рублей. Также фиксируется падение прибыли на 160 млн рублей у основного актива ГК «ЭФКО» – ООО «Пищевые ингредиенты».
Аналитики считают, что на снижение финансовых показателей повлиял отказ крупных производителей пищевых продуктов от индонезийского пальмового масла. В свою очередь на них могло повлиять журналистское расследование, показавшее, что импортируемое «ЭФКО» пальмовое масло из Индонезии содержит глицидиловые эфиры. Отмечается, что концентрация данных веществ может превышать норму в 10 раз, а они признаны канцерогенами.
Напомним, летом 2019 года в единые санитарные требования по качеству пальмового масла внесли изменения. Согласно им предельно допустимая концентрация глицидиловых эфиров в пальмовом масле – 1 мг на 1 килограмм. Данные изменения должны вступить в силу во втором полугодии текущего года.
Сейчас эти нормы действуют в Европе, именно поэтому продукция ГК «ЭФКО» на европейском рынке неконкурентоспособна, сообщает atas.info.
Для переоборудования под новые санитарные нормы группа компаний должна произвести модернизацию производственных мощностей. Работы оцениваются примерно в 4 млрд рублей. Предполагаются дооснащение оборудованием для дезодорации, отбелки, а также закупка приборов для анализа концентрации глицидиловых эфиров.
В настоящее время в ГК «ЭФКО» входит 16 заводов, которые используют индонезийское пальмовое масло. Они производят различные пищевые продукты, из которых россиянам наиболее известны майонезы и йогурты ТМ «Слобода».