ГК «ЭФКО» ушла в минус

Не лучше дела у еще одного участника группы – АО «Эфко». В прошлом году чистая прибыль компании снизилась до 1,6 млн рублей, между тем как в позапрошлом она была на уровне 43,4 млн рублей. Также фиксируется падение прибыли на 160 млн рублей у основного актива ГК «ЭФКО» – ООО «Пищевые ингредиенты».