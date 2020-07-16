Госдеп выделит гранты на работу с молодежью в Центральной Азии

В документе отмечается, что помощь будет направлена для взаимодействия с Молодежным советом С5+1 (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан), передает RT.
Эта организация работает с англоговорящими молодыми людьми из указанных стран и знакомит их с внешнеполитической стратегией США в данном регионе.
Финансирование пойдет на развитие лидерских навыков молодежи, укрепление партнерских отношений в регионе и поиск решения общих проблем.
Отмечается, что на эту работу выделят до $120 тысяч на один год с возможностью увеличения финансирования.