Каким знакам нужно опасаться лести и подлости в четверг расскажут звезды

Пришло время Водолеям забыть о каком-то неприятном событии. Отвлекитесь от того, что было, займитесь творчеством. День подойдет для улучшения жилья, новой стрижки, а также для романтической встречи. Сделайте себе небольшие поблажки. Прогуляйтесь, пообщайтесь с друзьями. Хотя, если пойти некуда, и дома, в привычной обстановке, вам сегодня будет очень комфортно.