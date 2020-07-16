Каким знакам нужно опасаться лести и подлости в четверг расскажут звезды

Овны
Ладить с окружающими Овнам сегодня будет легче, чем обычно. Этому будет способствовать благоприятная психологическая атмосфера и родные лица среди окружающих. Чтобы решить какой-то вопрос вам нужно быть просто быть доброжелательным и улыбаться. Этот день подходит для налаживания отношений с любимым человеком, устройте свидание.
Тельцы
Звезды советуют Тельцам отвлечься от забот и снять лишнее напряжение. Почувствуйте лето, окунитесь в его поток событий, сконцентрироваться на себе вы еще успеете.
Можете и побродить по магазинам, легкий шоппинг поднимет вам настроение. Радость принесут покупка парфюмерии, недорогих аксессуаров и косметики.
Близнецы
Близнецам сегодня предстоит купаться во внимании противоположного пола. Это будет способствовать поднятию вашей самооценки и скажется на настроении. А с приподнятым настроении текущие дела пойдут бодрее. Сегодня можете поработать над своим имиджем и приобрести какие-то предметы одежды. А вот в питании лучше соблюдать умеренность, отдайте предпочтение низкокалорийным сладостям.
Раки
Ракам астрологи рекомендуют сегодня быть загадочными и неоднозначными. Так вы сможете повысить интерес к своей персоне. Можно пропасть из вида окружающих и слиться с толпой. В деловых отношениях также сохраняйте легкую интригу, это позволит избежать лишних споров.
Львам сегодня лучше выйти из дома или провести день вне офиса. Вполне вероятно вам встретится приятная компания. Четверг прекрасно подойдет для романтического свидания или светского раута. Только наряд подобрать следует попроще, тот, в котором вам будет комфортно.
Девы
Девы сегодня будут удачливы и в этом им помогает способность нравиться окружающим. Выбирайте наряд, которые оценят окружающие, особенно, если вам предстоит выступать на публике или хотите что-то продать. Можете слегка приукрасить детали для того, чтобы получить расположение общества.
Весы
Для Весов день окажется удачным, приподнятое настроение поможет вам решать различные вопросы, которые касаются работы или других рутинных дел. Весы сегодня будут излучать обаяние. Общение с начальством, клиентами или партнерами пройдет как нельзя лучше, никто не заметит допущенных вами мелкие недочеты.
Скорпионы
Смотреть на мир проще рекомендуют звезды Скорпионам. Самое время завести какие-то легкомысленные отношения или пофлиртовать с противоположным полом. Будьте снисходительны к чужим пристрастиям и увлечениям, терпеливы к капризам. Проявите находчивость, чтобы не упустить момент, который поможет решить какую-то затянувшуюся проблему.
Стрельцы
Стрельцы могут попасть под магию обаяния другого человека. Постарайтесь оставаться с холодной головой, если слышите неприкрытую лесть в свой адрес, этому человеку что-то нужно от вас. Впрочем, те Стрельцы, которые не привыкли ко вниманию окружающих и не приспособлены к суровой реальности, могут стать пешкой в чье-то игре.
Козероги
Сегодня лучше отложить сложные дела и провести день в приятных хлопотах. Сейчас нет необходимости ставить новые рекорды, лучше использовать это время чтобы расслабиться. Это положительно скажется на вашем тонусе. Сделайте приятные косметические процедуры, массаж или посетите СПА, загляните в любимое кафе или ресторан, чтобы полакомиться чем-нибудь вкусненьким.
Водолеи
Пришло время Водолеям забыть о каком-то неприятном событии. Отвлекитесь от того, что было, займитесь творчеством. День подойдет для улучшения жилья, новой стрижки, а также для романтической встречи. Сделайте себе небольшие поблажки. Прогуляйтесь, пообщайтесь с друзьями. Хотя, если пойти некуда, и дома, в привычной обстановке, вам сегодня будет очень комфортно.
Рыбы
Рыбам сегодня будет сложно в общении с домочадцами женского пола. Проявите гибкость, чтобы не доводить ситуацию до конфликта. В некоторых случаях можно просто не затрагивать в разговоре ранящие моменты. Добавьте комфорта в свой быт, разбавьте его приятными мелочами, это пойдет вам на пользу.