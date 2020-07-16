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Отключения света пройдут в Ростове в конце недели

16 июля 2020, 07:24
Фото: Донэнерго
В Ростове-на-Дону в четверг и пятницу будут проходить массовые отключения электричества, сообщает «Донэнерго».

В пятницу с 09.00 мск до 16.00 без электричества останутся улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова. В это время пройдут технические работы.

В четверг с утра электричество выключили на улицах Пушкинская, Максима Горького, 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия. Также это коснулось улиц 39-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая.

Без электричества остались улицы Филимоновская, Черепахина, Катаева, проспекте Ворошиловский в переулке Семашко.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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