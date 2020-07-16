Отключения света пройдут в Ростове в конце недели

В пятницу с 09.00 мск до 16.00 без электричества останутся улицы 30-летия Октября, Задонская, Пескова. В это время пройдут технические работы.
В четверг с утра электричество выключили на улицах Пушкинская, Максима Горького, 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, Красноаксайская, 43-я линия, 41-я линия. Также это коснулось улиц 39-я линия, 2-я Пролетарская, 1-я левая, 2-я левая.
Без электричества остались улицы Филимоновская, Черепахина, Катаева, проспекте Ворошиловский в переулке Семашко.