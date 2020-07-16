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Почти 50 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок в Ростове

16 июля 2020, 18:12
Фото: rostov-gorod.ru
С 10 по 15 июля в Ростове-на-Дону проинспектировали 400 единиц общественного транспорта на предмет соблюдения мер безопасности и масочного режима, говорится в сообщении администрации города.

Только за один день, 15 июля, специалисты Департамента транспорта и сотрудники полиции в ходе плановой проверки проинспектировали более 95 единиц общественного транспорта. В итоге было составлено 22 протокола об административных правонарушениях в отношении пассажиров без масок.

В общей сложности за пять дней проверяющие проинспектировали 400 машин общественного транспорта. В несоблюдении требований Роспотребнадзора были уличены перевозчики АО «АТП № 5», ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и ООО «Янтарь-1 автоколонна-1». За время проверок было составлено три протокола в отношении водителей и 47 — в отношении пассажиров.

Ранее директор департамента потребительского рынка региона Ирина Теларова предупредила, что в Ростовской области будут жестче контролировать соблюдения масочного режима.

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