Почти 50 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок в Ростове

В общей сложности за пять дней проверяющие проинспектировали 400 машин общественного транспорта. В несоблюдении требований Роспотребнадзора были уличены перевозчики АО «АТП № 5», ООО «ИПОПАТ-ЮГ» и ООО «Янтарь-1 автоколонна-1». За время проверок было составлено три протокола в отношении водителей и 47 — в отношении пассажиров.