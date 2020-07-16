Пришкольные летние лагеря в Ростове посещают более 11 тыс детей

В четверг на базе школы № 53 вместе с журналистами прошел пресс-брифинг, который провела заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Кожухова. По поручению главы Администрации города Алексея Логвиненко мероприятие посвятили вопросам летнего отдыха детей и их безопасности.
Работа пришкольных лагерей проходит с соблюдением всех санитарных требований: дважды в день в помещениях проводят влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, воздух в коридорах и холлах регулярно обеззараживают, а детям и сотрудникам измеряют температуру. Поступление школьников в лагерь возможно только при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными и письменного заявления родителей или законных представителей.
В ходе пресс-брифинга Елена Кожухова ознакомилась с условиями местного пришкольного лагеря, который посещают 87 учащихся. Кроме отдыха дети могут оздоравливаться, заниматься в спортивной секции или театральном кружке. Кроме того, в лагере регулярно устраивают конкурсы, викторины, занятия на свежем воздухе.
Для безопасности во время приема пищи разработали специальный график кормления и схему рассадки детей.
В 2020 году на организацию детской оздоровительной кампании в Ростове выделили 325 миллионов рублей, кроме пришкольных лагерей в планах профильные смены на базе оздоровительных организаций в июле и августе на территории Ростовской области. Поехать в лагеря смогут более 500 лидеров детских движений, юных спортсменов, туристов и просто одаренных детей.
Кроме того, почти 3 тысячи путевок в лагеря закупили для детей из малоимущих семей и 274 для детей-сирот.
В целях недопущения чрезвычайных ситуаций в городе проводят рейды по неблагополучным семьям и местам, запрещенным для купания.
«В этом году большинство юных ростовчан проводят свои летние каникулы в пределах города. Наша задача — обеспечить им не только комфортный и полезный отдых, но и максимальную безопасность. Поскольку у ребят сейчас масса свободного времени, необходимо контролировать их времяпрепровождение, объяснять правила поведения.», — прокомментировал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.