Пришкольные летние лагеря в Ростове посещают более 11 тыс детей

Работа пришкольных лагерей проходит с соблюдением всех санитарных требований: дважды в день в помещениях проводят влажную уборку с использованием дезинфицирующих средств, воздух в коридорах и холлах регулярно обеззараживают, а детям и сотрудникам измеряют температуру. Поступление школьников в лагерь возможно только при наличии справки об отсутствии контакта с инфекционными больными и письменного заявления родителей или законных представителей.