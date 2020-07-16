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Ростовчанка Лиман оправдалась перед поклонниками за отказ в сексе первому встречному

16 июля 2020, 08:22
Фото: instagram.com/liman_maria
мария лиман секс
Модель Мария Лиман из Ростова-на-Дону объяснила причину отказа в интиме первому встречному мужчине, сообщается на странице девушки в Instagram.

Лиман в Лондоне вышла в магазин купить бутылку воды и рядом с ней остановился мужчина на Lamborghini. Он предложил удовлетворить ее в интимном плане.

По словам ростовчанки, она не была одета вызывающе. Она заявила, что парня пришлось «послать», так как он был очень настойчив.

«Так как у меня не было времени и мне нужно было сразу бежать на занятия после магазина, мне пришлось мягко отказать. Парень оказался настойчив и потом пришлось его послать», — написала ростовчанка.

Она добавила, что на родине ей такие предложения на улице не поступали. Ранее модель заявила о большой конкуренции в порно.

#Желтые новости
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