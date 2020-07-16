Ростовчанка Лиман оправдалась перед поклонниками за отказ в сексе первому встречному

Лиман в Лондоне вышла в магазин купить бутылку воды и рядом с ней остановился мужчина на Lamborghini. Он предложил удовлетворить ее в интимном плане.
По словам ростовчанки, она не была одета вызывающе. Она заявила, что парня пришлось «послать», так как он был очень настойчив.
«Так как у меня не было времени и мне нужно было сразу бежать на занятия после магазина, мне пришлось мягко отказать. Парень оказался настойчив и потом пришлось его послать», — написала ростовчанка.
Она добавила, что на родине ей такие предложения на улице не поступали. Ранее модель заявила о большой конкуренции в порно.