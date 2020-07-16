rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Суд в Ростове арестовал пятерых участников террористической ячейки

16 июля 2020, 12:59
Фото: ЦОС ФСБ России
Пятерых подозреваемых в подготовке терактов на территории Ростовской области отправили под стражу, решение об аресте принял Советский районный суд Ростова-на-Дону.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, арестовали всех пятерых задержанных террористов.

О том, что ФСБ задержала пять сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство», стало известно 13 июля. Ячейка готовила на территории региона нападения на сотрудников правоохранительных органах, а также планировала теракты в школах и больницах.

В состав ячейки входили шесть жителей Ростовской области из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. В домах преступников во время обысков изъяли боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также наркотики.

При задержании главарь ячейки. 34-летний выходец из Средней Азии, открыл огонь по силовикам из автомата Калашникова, после чего подорвал себя на самодельной бомбе.

Материалы по теме
ФСБ остановила преступную схему сторонников ИГВ Ростовской области раскрыли ячейку ИГ, планировавшую теракты в больницах и школахГлаварь террористической ячейки устроил взрыв при задержании в Ростовской области
#Новости#Татьяна Уляшова#Происшествия
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00