Суд в Ростове арестовал пятерых участников террористической ячейки

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, арестовали всех пятерых задержанных террористов.
О том, что ФСБ задержала пять сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство», стало известно 13 июля. Ячейка готовила на территории региона нападения на сотрудников правоохранительных органах, а также планировала теракты в школах и больницах.
В состав ячейки входили шесть жителей Ростовской области из числа граждан одной из среднеазиатских стран и России. В домах преступников во время обысков изъяли боеприпасы, самодельное взрывное устройство, а также наркотики.
При задержании главарь ячейки. 34-летний выходец из Средней Азии, открыл огонь по силовикам из автомата Калашникова, после чего подорвал себя на самодельной бомбе.